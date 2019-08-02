台中市政府公布與擁有廣大媽媽粉絲的粉絲專頁「家有小怪獸」合作的托育補助圖卡，透過3張圖呈現孩子送各托育機構，家長能領的補助，還包括台中獨有的加額補助。貼文一出，連國外網友都留言「台灣真好，有育兒津貼」、「好羨慕，澳門也想有」，8月新制實施後，中央補助較優適用中央標準，台中補助較佳則適用台中標準，「完全到位」照顧台中市民。

市府繼推出與「香菇愛畫畫」粉專合作的托育政策宣導漫畫，風趣又簡單明瞭的內容，獲得許多網友共鳴，再公布與擁有廣大媽媽粉絲的粉專「家有小怪獸」合作的托育補助圖卡，透過3張圖呈現孩子送各托育機構，家長能領的補助，還包括台中獨有的加額補助。

市府新聞局長吳皇昇表示，中央政府推動準公共托育政策8月1月上路，許多家長對於政策內容尚未熟悉，甚至擔心原有的補助是不是會減少，配合中央推動的政策，市長盧秀燕上任後，立即追加8.5億元預算，「升級再加值」中市既有的托育政策，讓托育補助更完善。

吳皇昇強調，新制上路後，家長最關心就是補助權益，為讓家長安心，並清楚了解新制內容，市府與「香菇愛畫畫」及「家有小怪獸」粉專合作，藉由可愛、風趣及淺顯易懂的網路插畫，讓爸媽族群快速了解，感受到市府照顧的美意，實質的受惠。

中央準公共化托育政策，擴大2至4歲育兒補助，2至4歲幼兒就讀公立幼兒園每月最多繳交2500元、非營利幼兒園每月最多繳交3500元、準公共幼兒園每月最多繳交4500元，差額由政府幫家長支付。

此外，低收、中低收入戶幼兒免繳費用；0至4歲幼兒如未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月則可領取2500元育兒津貼。

市府表示，台中托育政策不只銜接中央政策，家長自己帶或是托育都有補助，還讓福利更上層樓，從優補助，2至4歲就讀幼兒園的孩童，中央無弱勢加額補助，台中繼續核發；2至6歲送準公共化托育的孩童，台中每月補助3000元，福利不減，家長安心。

(中時 )