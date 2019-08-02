◎七夕煙火秀大秀輪番登場 這2天華麗閃爆雙北市

今年七夕情人節前的周末假日，北部將有兩大煙火秀輪番登場，8月3日晚間台北大稻埕將施放長達8分鐘的七夕情歌煙火秀，緊接著8月4日在新北市淡水漁人碼頭也有看頭，淡水福容大飯店攜手新北市政府、漁人碼頭商圈合辦煙火活動，當天不僅下午有市集、粉紅遊樂園和樂團開唱，晚上9點施放總長5分20秒的海上情人煙火秀，各式繽紛花朵類的大型高空煙火將伴隨現場配樂華麗呈現。

◎綠議員酸摩天輪跳票 韓嗆對方抹黑

民進黨高市議員邱俊憲在臉書貼出媒體報導，質疑韓市府說「愛情摩天輪」8月要動土承諾跳票；對此，市長韓國瑜2日受訪時略顯動怒，連問3次「我什麼時候說過動工了？」強調他是指有2、3家外商有意願投入，正在做愛河摩天輪的可行性評估，「民進黨議員好像很不希望高雄進步的樣子，天天搞抹黑！」

◎發財不用等過年 台彩推千萬大富翁

不用等到過年，現在玩刮刮樂就有機會刮中1000萬元頭獎，晉身千萬富翁；台灣彩券創先例，首次在「年中」的暑假期間，推出頭獎獎金最高的重量級新款刮刮樂「1000萬大富翁」，每張售價新臺幣1000元，頭獎1000萬元有2個，總中獎率60％，是目前市面上頭獎最大、總中獎率最高的刮刮樂，二獎獎金100萬元，還有超過40萬個2000元（含）以上的獎項，總獎項超過119萬個。

◎淡出傳播圈 包租婆每月一愛做公益

桃園市圓夢愛心關懷協會2日招待400位偏鄉學童遊麗寶樂園，發起人謝慧謹曾從事幼教業，失婚後為扶養2名幼子，輾轉投入八大行業。5年前兒女長大獨立，謝慧謹說服旗下員工做公益，接著號召網友進行「每月一愛」圓夢計畫，第67場帶領10校兒童到麗寶樂園，完成暑假作業「遊記趣」。

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(中時電子報)