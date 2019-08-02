稻江管理學院大張旗鼓擴大招生，卻傳出裁員消息，校內教職員工人心浮動，學校主任祕書顏旭男2日表示，因應少子化、嘉義人口老化的在地特色，規畫「轉型發展」計畫，預計109學年度減系招生，師資需求減少，因而對教職員有「優離」方案。

稻江管理學院網站上大幅宣傳108年擴大招生，強調課程特色銜接就業職場需求，但繼5月間發生原校長張淑中辭職、校內人事紛擾不休之事，最近又傳出裁員，造成人心惶惶，尤其資深教職員正值中壯年，家庭經濟負擔大，進退兩難。

主祕顏旭男說，學校目前有7個學系、3個學程，約2000多名學生，教職員工91人，由於少子化問題導致各校都有招生問題，嘉義不只少子化，還有人口老化，因應這個在地特色，學校校務發展委員會已規畫轉型發展方案，將由校務會議討論。

顏旭男說，校務轉型發展，進行人事瘦身，預計減少3個學系，保留4個學系則師資需求也減少，4學系至少要28個師資，因此最近校方初步調查教職員「優離」的意願，但108學年度的課程、校務、招生都已經教育部核定，不會變動。

(中時 )