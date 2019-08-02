台北市長柯文哲原本預計在8月6日宣布成立「台灣民眾黨」，但消息被內政部提前曝光，讓柯相當不滿，也引發外界熱議。作家苦苓也在個人臉書上發表看法，表示過去柯文哲曾說「台灣民眾厭惡政黨惡鬥」，如今卻自己組黨，「是嫌惡鬥不夠多嗎？」
有網友留言「覺得惡鬥很好玩，耍嘴皮子也很行，而且自認智商很高...所以也弄個黨來玩玩。」其他人跟著說「就他157聰明，別人都笨蛋」。苦苓也回覆「越聰明的壞人越可怕」。
有人幫柯P說話「有競爭才有進步，如果政黨合作，那不就政黨聯合起來上下其手，為非作歹，民主政治就是政黨政治也就是政黨相互制衡，多個強而有力的政黨，多一個理性制衡，才是台灣人民之福」。苦苓則回覆「如果為了國家好，政黨當然可以合作（例如通過對人民有利的議案），但如果明明是好事卻為了拖垮對方政黨而反對，那就是惡鬥。」
文章來源：苦苓fb
(中時電子報)
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