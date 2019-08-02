王寶強女兒對鏡頭比YA賣萌。(取自新浪娛樂)

王寶強、馬蓉婚姻已成過去式。(取自微博)

大陸男星王寶強3年前在微博血淚控訴前妻馬蓉出軌經紀人宋喆，之後更慘遭北京朝陽法院認證戴綠帽，網路還一度瘋傳王寶強不僅人財兩失，連與馬蓉所生的一對子女恐怕也不是他的種。不過日前陸媒就直擊馬蓉穿得一身貴氣，帶著7歲女兒王子珊現身機場的身影，其女兒可愛長相更引發陸網友熱烈討論。

王寶強2018年正式與馬蓉離婚，法院判決他獲得兒子王子豪監護權，女兒王子珊則由馬蓉撫養。近日陸媒更直擊馬蓉開心帶著女兒現身機場的身影，照片中母女倆都戴著墨鏡，打扮時髦，女兒也遺傳自爸爸天分，絲毫不畏懼狗仔鏡頭，還對鏡頭比了個YA手勢，看起來相當可愛。

網友們也注意到王子珊與爸爸王寶強宛如一個模子印出來的長相，紛紛留言讚嘆「這姑娘絕對的王寶強的」、「基因太強大了」、「太像王寶強啦」、「不是宋喆的種」，也間接澄清了先前網路瞎傳王寶強與一雙兒女DNA不符的謠言。

(中時電子報)