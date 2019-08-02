台中市警察局交通大隊1日起執行為期1個月「靜城專案」，於台灣大道及文心路等重要道路，加強取締違規超速車輛，並大力掃蕩噪音改裝車輛，出動「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」投入取締，環、警、監聯手首日，共取締80件超速違規、蒐證12部噪音車輛送交環保局通知檢驗。

警方指出，「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」將噪音偵測設備附隨在測速照相機上方，偵測通過車輛，若遇噪音車輛隨即拍照錄影，再將蒐證的噪音車輛交給環保局辦理檢驗，有效防制取締製造高分貝噪音的改裝車。警方、環保局、公路總局台中區監理所一同執行聯合稽查。

尖銳刺耳的改裝車輛引擎聲，讓人聽了抓狂，警方每日深夜至凌晨加強取締違規超速車輛，更針對噪音改裝車輛蒐證，送交環保局通知檢驗，執行首日共取締80件超速違規，並蒐證12部噪音車輛；每年統計約攔檢400輛噪音車輛當場檢驗，讓噪音車「無所遁形」。

台中市警察局長楊源明呼籲，有些民眾將噪音車與飆車畫上等號，實際上車速與音量並非絕對相關，且車輛出廠時都必須通過噪音檢測，噪音改裝車輛嚴重影響民眾安寧，警方以高強度、高密度的方式執行「靜城專案」進行防制及取締。

(中時 )