時力立委高潞以用助理陳恩澤涉嫌利用職務之便，獲取經濟部400萬綠能補助，高潞以用恐遭時力除名。國民黨團總召曾銘宗昨接到民眾爆料，指經濟部秘書室以「特急件」發函給所屬單位，要求蒐集包含退黨的林昶佐等5名時力立委申請補助情況，他懷疑「時間點很特殊」，大綠準備回擊小綠。

經濟部秘書室昨天下午傳真發函給包含中油、台電等單位，要求提供林昶佐、洪慈庸、徐永明、高潞以用、黃國昌等5位委員，於2016年2月至今年7月向經濟部申請補（捐）助、委辦案情況，並限期在今天下午1點回傳相關資料。

國民黨團總召曾銘宗指出，黃國昌痛擊蔡政府走私香菸案之際，經濟部發函給所屬單位，加上態度急迫，「時間點很特殊」，他懷疑民進黨正在蒐集相關資料準備回擊，大綠要打小綠。

曾銘宗說，而經濟部發函要求轄下單位的舉動，應該是長官有交代，不然經濟部不會這麼無聊，且推測其他部會也有可能這麼做，或者不僅針對時力，也在蒐集其他在野黨。

曾銘宗表示，此舉有可能涉及到公權力介入，進而違反行政中立，「未來搞不好拿去作選舉用途」，後續觀察假設明顯違反行政中立，將到監察院告發。

(中時 )