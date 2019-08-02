體格健壯的樂手揮舞鼓棒，穿著時尚革新衣裳，結合聲光藝術秀！一場新型態太鼓藝術表演在東京上演！發音同「萬花筒」的「萬華響—MANGEKYO」現代和太鼓表演，由日本太鼓天團DRUM TAO擔當演出，此次與沉浸式光雕投影團隊teamLab合作，充滿魄力的遒勁鼓聲與絢爛的聲光效果融合，將不負萬花筒給人的多彩變化與印象，打造出前所未有的革新視覺、聽覺饗宴！

日本和太鼓天團「DRUM TAO」擔當演出萬華響。（圖取自活動官網）

為讓台灣的朋友也能感受精彩的演出熱力，此次演出團隊特別舉辦台灣專屬活動，將舉行線上抽獎，抽選出6名幸運兒贈送日本機票住宿、免費觀賞萬華響演出！此外，更能參加東京多樣人氣觀光行程，如搭乘水上巴士、登高東京晴空塔展望台等，皆由演出團隊免費招待！

日本和太鼓「萬華響」。（圖取自活動官網）

「萬華響—MANGEKYO」融合傳統文化與革新藝術，並由日本太鼓界天團「DRUM TAO」進行完美詮釋，有別於能劇、歌舞伎等日本傳統表演，表演全程無語言障礙。DRUM TAO擁有26個國家、500座城市的巡迴公演經驗，動員超過800萬人次前來觀賞表演的傲人實績，為傳承正宗日本娛樂的專業表演團體。鍛鍊到極致的肉體、揮灑汗水的熱力演出，再由專業光雕投影團隊teamLab操刀視覺效果，將全新型態的和太鼓藝術表演呈現在觀眾面前！

「DRUM TAO」身為日本太鼓界天團，其服裝也很精彩！由御用服裝設計師—小篠順子所設計之大師級的服裝作品也實是萬華響的一大看點。其設計皆配合表演主題、主視覺聲光效果，適合激烈活動的鼓手穿著。享譽國際的小篠順子大師，是史上最年輕的日本設計新人大獎「裝苑賞」之得獎者，。

日本和太鼓「萬華響」東京夜未眠 觀光體驗GO記者會合照。（左）吉日媒體集團代表 吉田皓一、（右）Jtb Communication Design 課長 天下谷宗男。（圖取自活動官網）

目前萬華響為常規性演出，演出會場位於有樂町站和銀座站附近，交通便利，旅人可配合行程規劃，選擇方便觀賞的時間！而此次萬華響的演出團隊，為讓台灣的朋友也能輕鬆感受精彩的和太鼓表演，特別舉辦台灣專屬活動舉行線上抽獎，將抽選出6名幸運兒，招待免費日本機票、住宿、以及各式人氣東京觀光行程，如搭乘水上巴士、登高東京晴空塔展望台等，其中更包含觀賞萬華響演出，全程皆由演出團隊免費招待。

(中時電子報)