動保團體為流浪犬結紮，呼籲「領養代替購買、結紮代替撲殺」。（張朝欣攝）

暑假流浪犬數量增多，雲林縣議員黃美蘭2日與「浪愛回家救護協會」在北港鎮舉辦流浪犬結紮活動，除了接受民眾帶愛犬來免費結紮裝晶片，愛犬人士也根據通報到北港、口湖、水林地區捕捉流浪狗，以結紮裝晶片方式進行人道減量。

每年暑假期間都會出現大量遭棄養的貓狗，主要是在外租屋養寵物的學生因需返家，又擔心父母責罵不敢把貓狗帶回去，只好棄養，縣議員黃美蘭因此在暑假期間與「浪愛回家救護協會」舉辦流浪犬結紮活動，避免流浪犬大量繁殖。

黃美蘭表示，此次活動由她與救護協會募款負責捕捉流浪犬，雲林縣動植物防疫所補助結紮、晶片、預防針三合一費用，預計3天內將可完成100隻流浪犬與家犬的結紮工作，民眾可帶家裡的貓狗來結紮，完全免費。

「浪愛回家救護協會」成員林育辭指出，大部分流浪貓狗都是飼主棄養的，基於尊重生命，希望以「領養代替購買、結紮代替撲殺」，幫毛小孩找到幸福的飼養家庭，這是人道關懷也是生命教育，必需由大家共同努力來完成。

愛狗人士說，雲林沿海北港鎮、口湖鄉、水林鄉有許多農田與漁塭，民眾會養狗加以守護，但也經常發生棄養情況，希望透過動物生命教育宣導，再由公部門協助設置動物收容所、提供結紮處所與資源，最後藉由結紮進行人道減量，才能解決流浪犬問題。

(中時 )