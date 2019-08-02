國安局今召開違法私菸案記者會，總統府發言人張惇涵傍晚補充表示，國安局特勤中心、總統府侍衛室及總統警衛室以後回歸特勤條例宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依組織法辦理有關人事預算等一般行政庶務。

至於外界認為，需要追究總統府秘書長陳菊的責任，張惇涵表示，依照特勤條例，總統府秘書長本來不在指揮體系中。

此外，張惇涵強調，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系之中。這一點，相信歷任政府的總統府正副秘書長，都應該很清楚。

張說，總統府秘書長陳菊與國安局長邱國正兩次會晤討論此案，第一次為邱局長上任第一天，另一次則是日前向總統面報調查進度，陳秘書長與邱局長都有共同決心，解決過去多頭馬車所造成的漏洞。

張強調，國安局特勤中心、總統府侍衛室，及總統警衛室長年累積的管理權界定不清問題，既然發生這次利用元首出訪涉嫌違法私菸案，總統府與國安局面對問題、解決問題，以後回歸特勤條例宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依組織法辦理有關人事預算等一般行政庶務。

依照特勤條例特勤人員主管機關為國家安全局，總統府侍衛室則在國安局的統合、指揮下執行特種勤務，侍衛編組則是國安局為了執行特種勤務的任務編組。

此外，特種勤務任務編組由國安局長擔任指揮官，特勤中心副指揮官為副指揮官，襄助指揮執行全般特勤工作，總統府侍衛長兼任副指揮官，專責執行有關總統維安勤務。

張惇涵表示，特勤私菸案爆發後，蔡英文總統要求新任國安局長邱國正一週交出管理及軍紀等相關報告；張惇涵指出，7月30日邱國正向總統報告，未來皆回歸特勤條例，指揮官負責督導管理，總統也同意這個方向，未來勤務管理都由國安局負責督導，指揮官則是國安局長邱國正，至於人員編制缺等行政庶務則歸總統府。

邱國正整頓紀律「下重手」 聯合編組督導侍衛室

(中時 )