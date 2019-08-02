基地位置圖。(台南市都發局提供)

台南市政府配合中央住宅政策推動，於北區小東路與北門路交叉口公有土地規畫新建只租不售社會住宅，基地西臨台南公園、東鄰成功大學及台南火車站，交通區位良好，未來將提供350戶只租不售社會住宅。

台南市政府都發局表示，本案為市府自行新建社會住宅首例，全案預計約15億總費用，其中，營建署已於7月26日同意9億7000萬非自償性之營建工程及融資利息相關經費補助(依工程進度撥付)，其餘由市府向銀行融資借貸、並由後續各年租金收入逐年攤還。

市府也已經同步於7月完成本案興建社會住宅專案管理發包作業，全案預計2年後動工、2023年完工。

都發局再指出，市府近年與國防部合作多處公有土地都市更新案，其中，仁德二空新村及永康精忠二村土地標售開發案之公開招標預計108年8月6日公告閱覽，預計可無償取得約150戶公營住宅；另，平實營區都市更新開發案現正進行招商前籌備階段，自強新村、大鵬五村及九六新村於近期將啟動招商及規畫，未來持續以多元興辦方式提供社會住宅，並採每年滾動式檢討，提供市民只租不售優質之社會住宅。

(中時 )