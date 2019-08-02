養狗很難不被舔吧！美國有一名女子度假回家被家裡的狗狗舔了幾下竟然因此病倒，她想不到她竟然昏迷了10幾天，而且醒來後手跟腳都被截肢了！

從加勒比海度假回家時，突然覺得身體不適便昏迷了10天，醒來後醫生已截去她的四肢，而原因竟是她的小狗舔了她手臂的刮傷，導致細菌感染。

Marie Trainer，今年5月她和丈夫自加勒比海度假回家後，就覺得身體不對，不但有噁心想吐、體熱的症狀，背部更感到劇痛，一開始以為是感冒，但2天後，她竟然沒辦法呼吸甚至需要靠儀器維持生命，醫生發現Marie手腳血管的都因為不明原因被細菌侵入壞死，需要截去四肢才能保命。

The Sun報導，Marie在昏迷10天後甦醒過來，但她的手腳都已被截肢了，事後，專家也查出Marie 是被一種犬咬二氧化碳嗜纖維菌（Capnocytophaga canimorsus），這種病原常常出現在健康的貓狗口水中。原來當時Marie被愛犬舔舐時，她的手臂正好有一處刮傷，細菌就是從手臂傷口進入血液中造成損害。

據悉，「這種細菌非常致命，它有能力誘導你的免疫系統做一些非常可怕的事情」，而英國的病毒學家也表示狗狗長時間會在髒亂的環境或是其他狗的排泄物上，用鼻子到處聞，所以牠們的口鼻充滿細菌和病毒。

據悉，這種並稱為犬咬症( Capnocytophaga canimorsus Infection)，通常透過被貓狗咬傷或抓傷，甚至是親密接觸都有可能被感染。而犬咬二氧化碳嗜纖維菌 (Capnocytophaga canimorsus)，是貓狗口腔的常在菌，人類一旦被感染可能造成敗血症、腦膜炎、骨髓炎、腹膜炎等或傷口局部化膿等症狀，常跟其他細菌一起混合感染。一旦引發敗血症，患者有高達30%的死亡率。

(中時電子報)