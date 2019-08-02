針對將南韓從視為友好的出口白名單剔除，南韓總統文在寅親上火線在青瓦台主持緊急國務會議指出，日本拒絕透過外交途徑解決問題並進行經貿報復，應該負一切責任；至於反制作為，南韓表示將加強對日出口管制，把日本移出韓國的出口「白名單」，並考慮拒簽「韓日軍事情報保護協定」，兩國關係陷入入1965年建交以來最壞局面。

南韓聯合新聞通訊社指出，文在寅強調日本置南韓政府和國際社會的外交努力於不顧，一切責任都在日本政府不容置疑，南韓警告日本要為今後發生的一切後果負完全責任。

文在寅也表示，日方此舉是對韓國大法院強征勞工案判決的報復，顯意在對韓國經濟造成衝擊，阻礙經濟發展，且韓國視日本為友好近鄰，也是友邦，此舉破壞產業供應鏈，進而對全球經濟造成極大衝擊，日方因此受到國際社會的譴責在所難免。

此外，韓國副總理兼企劃財政部長官洪楠基2日表示，韓國政府將加強對日出口管制，把日本移出韓國的出口「白名單」。洪楠基表示，南韓政府正式表態，將對日本將韓國移出出口白名單等對韓出口管制及報復措施，不過韓國政府將通過多種管道強烈要求日方撤銷對韓限貿措施，並敦促日方重啟雙邊磋商。

除了將日移出白名單之外，南韓政府考慮拒簽「韓日軍事情報保護協定」（GSOMIA）作為反制。該計畫主要為防禦北韓的核武威脅，該協定需要每年重新簽署。

(中時電子報)