屏縣心臟科醫師多加入「護心守衛即時通報群組」，即時掌握送院前患者情況。（林和生攝）

屏東74歲廖姓老嫗日前因胸痛、嘔吐，經家屬向消防隊求救後，透過救護車上12導程心電圖系統研判為心肌梗塞，緊急送往屏東基督教醫院手術急救，順利將人從鬼門關前拉回，廖婦2日康復出院，成為屏縣首件透過到院前傳輸心電圖，成功打通血管的案例。

根據衛福部最新統計，心臟病在台灣占據十大死因第2位，每年共有2萬1569人死於心臟病發，平均每天約有59人死亡，而屏東縣1年就奪走957條寶貴性命；無奈屏東幅員遼闊且偏鄉醫療資源分配不均，縣府為縮短搶救時間，今年5月起陸續在縣內消防分隊救護車上建置12導程心電圖系統。

屏基心臟內科主任張雲德表示，患者有糖尿病、高血壓及腎臟功能不全病史，日前因胸部疼痛，且服藥後不見改善，隨即由家屬撥打電話向警消求救。

「從心電圖研判就是心肌梗塞」，張雲德說，消防員在救護車上便給予病患「12導程心電圖」監測，並同步將監測結果傳輸至「護心守衛即時通報群組」，這是全縣心臟科醫師與消防隊共同架設的Line群，藉由心電圖即時瞭解患者狀況，當人一送到院，立刻就能進行手術。

張雲德強調，整個搶救時間至少縮短30分鐘，對於心血管阻塞的黃金救援時間為90分鐘，正好足以救回一條人命。經過1日加護病房的觀察休養，患者也在家人陪同下辦理出院，對於能成為這項利器裝設後成功搶救的首例，家屬滿是感激。

(中時 )