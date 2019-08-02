高雄市原住民事務委員會日前率3個原民自治區及公所人員，參訪新北市金牌農村「三芝共榮農再社區」，與當地農友交流座談，參觀社區裡友善耕作、生態保育、農地漫遊道及八連溪沿岸風光，感受社區與新北市府共同為土地永續發展的努力。

高雄市原民會表示，參觀社區裡友善耕作及生態保育是這次參訪的重點，原民社區較少設置衛生下水道等設施，家庭廢水多直接排入河川，因此對社區利用水生植物吸收氮磷鹽及脫硝的生態過濾淨化池感到驚奇。

另外因原民區多為混凝土的護岸及排水設施的工程構造物，對共榮社區以砌石護岸來營造的生物多樣性也有高度興趣，可藉此宣導推廣原民生態保育的里山精神。

農業局長李玟表示，金牌農村的精神便是要喚起大眾對環境的重視，強調生態、生活及生產的農村風貌，鼓勵農村彼此互相學習成長外，最重要的是邁向里山願景，實現社會與自然和諧共生的理想。

(中時 )