嘉義朴子金臻圖書館舉辦為期3天的「愛鄉兒童禪繞畫」課程，2日孩子們一同將完成的禪繞畫，拼出一幅朴子市大地圖。（張毓翎攝）

嘉義朴子金臻圖書館1日推出「閱讀起步走Bookstart」活動，設籍朴子市且家有嬰幼兒（103年1月1日至108年6月30日出生）申辦借書證，即可獲贈閱讀禮袋乙份。（張毓翎攝）

嘉義朴子金臻圖書館10日推出育兒書展，為期3周，想借閱有關育兒方面書籍的民眾來圖書館閱讀或借閱。（張毓翎攝）

嘉義朴子金臻圖書館舉辦為期3天的「愛鄉兒童禪繞畫」課程，孩子不僅學畫圖技巧，也同時從繪圖中學習「靜心」，2日他們將完成的禪繞畫，拼出一幅朴子大地圖，朴子市長吳品叡也特別出席，陪伴孩子藉由拼地圖遊戲，讓他們更加了解自己的家鄉。

禪繞畫的「禪」字本身就代表了靜心，利用放慢速度的方式來感受與珍惜面前的所有；而「繞」字則代表著藝術，規律一筆一畫，繪成圖樣，畫禪繞畫也不需高深繪畫技巧，因此適合從小愛塗鴉、充滿創造力的小朋友。

從7月31日至8月2日館方邀請嘉義縣手創工藝推廣協會總幹事，兼任教於東吳高職時尚造型科陳慧薐，教導23位國小學童，天馬行空發揮創意畫禪繞。

第1堂孩子學習禪繞畫技巧，製作摺扇；第2堂將禪繞與紙藝結合，創作出獨特的魔術方塊；昨日最後1堂，則運用前2天所學的禪繞技巧，合體創作朴子市地圖。

有許多學童去年參加過課程，今年則自己主動報名。金臻圖書館館長朱彥美表示，孩子參與課程，專心眼前圖畫，隔絕外界煩囂，將注意力集中，聚焦在自己筆下，練藝術也練靜心。

吳品叡昨日前往圖書館，除了欣賞孩子們的作品，也一同與孩子們拼出朴子地圖，她表示，金臻圖書館為落實閱讀紮根，以成為市民的大書房，經常舉辦閱讀與藝文活動，期許更多市民願意走進圖書館，在書香中遇見幸福。

(中時 )