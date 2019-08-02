勞動部法規會今天審議「商港碼頭船舶貨物裝卸承攬業之車機操作員、地勤作業員、配艙作業員、解繫固作業員、車機維修員及船務代理業之責任監督管理人員」適用「勞動基準法」第84條之1規定（責任制），據統計，這幾類勞工約為5500人，預計下半年就會預告適用，如果順利公告，我國納責任制職類將達75項。

勞動部表示，這幾類型的工作是連續型、集中類型等工作，要配合船舶靠港期間作業，但船舶容易受到天候、海象、先前出口港埠等因素，經常有無法依預定時間靠港，導致船舶接續靠港，難以避免需要及時趕辦貨物裝卸作業以緩解港口壅塞情況，因此台灣商港事業發展協會向交通部提出希望納為勞基法84條之1的責任制範圍內。

勞動部指出，「勞動基準法」第84條之1規定意旨，在給予雇主與特定勞工合理協商工作時間的彈性。但勞雇雙方另行約定的工作時間等，仍應參考勞基法所定基準且不得損及勞工健康及福祉；特別約定，應以書面並經地方勞工行政主管機關核備，始生效力。

(中時 )