鼓鼓和福利熊是好麻吉，6月底一起在台東為「台灣國際熱氣球嘉年華」揭幕。（全聯提供）

「2019超犀利趴10破天驚」影片邀來魏嘉瑩演出，描述每個成功的音樂人，最初都因為一個舞台被看見，犀利趴是下一個發光發熱的開始。（翻攝自網路）

暑假最熱血的活動來了！全聯與相信音樂攜手二度合作今夏最強音樂盛事「超犀利趴10」，明（3日）後、（4日）2天在南港展覽館1館登場，「SUPER STAGE」主舞台有五月天領軍，與丁噹、家家、鼓鼓呂思緯等輪番演出，還有1樓舞台「全聯x SUMMER STAGE」有樂團慢慢說、告五人，及最強新星魏嘉瑩、李友廷等演出，精彩可期。

全聯近年積極耕耘年輕客層，這次還拍攝宣傳短片「2019超犀利趴10破天驚」，傳達全聯「支持每一個相信夢想的音樂人」，1周來吸引超過35萬人次點閱。這次全聯冠名贊助1樓舞台「全聯x SUMMER STAGE」讓沒買到票進「SUPER STAGE」觀賞的粉絲仍可免費欣賞樂團演出。

現場除了熱鬧表演，還有品客、泰山、光泉、生活良好、太古與金百利等16家美食及用品廠商擺攤，全聯也設置犀利趴快閃店，推出獨家品牌We Sweet、阪急現烤麵包、美味堂滷味及OFF COFFEE。其中，首次推出的We Sweet森永聯名款甜點，有森永牛奶糖可麗餅、布雪、千層等系列商品、甜點，與受歡迎的奶蓋焦糖紅玉波士頓派、紅玉歐蕾寒天布丁等；還有連續2年創下年銷售6300多萬元佳績的茶葉蛋。預計2天業績可達15萬元，較去年成長3倍以上。

期間，最萌的福利熊與去年在「超犀利趴9」建立好交情的搭檔鼓鼓，今年陸續合拍5支短篇廣告、一起到台東熱氣球節演出，明天下午5時鼓鼓會擔任OFF COFFEE咖啡一日店長，再與福利熊攜手和粉絲見面，活動中凡購買任1杯OFF COFFEE，有機會獲得鼓鼓親手做的咖啡及限量個性化福利熊徽章，限量30位。此外，福利熊4日也會在1樓舞台表演打鼓秀、Locking熱舞與功夫秀，凡在拍照見面會打卡IG可得到福利熊專屬資料夾。

(中時 )