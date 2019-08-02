腎在中醫學被視為「生命之源」，包括生殖、泌尿、神經系統，牽一髮而動全身，醫師表示，日常生活中有9種最常見的傷腎行為，包括愛喝濃茶、憋尿、房事過於頻繁全中標，若不想洗腎千萬別做！

《每日健康》報導，中醫師寇秋愛在「養腎補氣，你吃對了嗎？」一書中指出，「腎虛」為百病之源，若想延緩腎虛，必須從根本著手，下列9種行為超傷腎，應趕緊戒掉。

1. 憋尿

包括老師、主持人、業務人員等，因為工作型態，常常有尿意卻無法馬上解放，有些甚至連上廁所的時間都沒有，長期憋尿導致膀胱壓力增加，時間久了肌肉群的伸縮力會大打折扣，很容易造成腎功能衰退。

2. 過勞

當腦力或體力透支，都會過度消耗腎氣，身體若來不及補充就會損害健康。因此生活壓力大、工作負擔重的人，腎虛的發病率也會較高。

3. 濫用藥物

俗話說「是藥三分毒」，任何藥物在體內的代謝都要經過腎臟排毒，如果長時間、大劑量地服用藥物，會增加腎臟負擔，甚至損壞腎功能。

4. 水喝太少

體內水含量過低，尿液生成就少，也會減緩新陳代謝速度，體內毒素無法有效排出，很容易罹患膀胱結石、尿道結石或腎結石。

5. 吃太鹹

適量的鈉離子可調節人體的滲透壓，不過若長期吃太鹹，會破壞平衡，當超過腎臟的正常調節範圍，腎的過濾功能就會減弱，使得體內多餘的鹽和毒素無法及時排出，還會導致高血壓、動脈硬化等其他疾病。

6. 飲食無節制

暴飲暴食、三餐不定時或經常吃宵夜最容易損傷脾胃，脾胃失調，連帶也會影響腎精供給不足，容易生病。

7. 愛喝濃茶

濃茶有很強的利尿作用，會加快人體的體液循環，尤其酒後，在酒精還來不及完全分解的情況下喝濃茶，會以有毒物質乙醛或乙酸的形式進入腎臟，對泌尿系統和生殖系統造成不同程度的損傷。

8. 房事頻繁

適度的性生活對養生有重要意義，古代大醫學家孫思邈曾說：「精少則病，精盡則死」，過度縱慾會傷及腎精、早衰，男性有可能出現陽痿早洩，女性則可能月經不順或不孕。

9. 抽菸酗酒

經常抽菸和酗酒的人，多數都有腎虛。研究發現，每天抽菸超過20支的男性，患有勃起功能障礙的比例明顯偏高，因為菸草中的尼古丁會干擾內分泌，抑制性激素分泌，導致睾丸萎縮；過量的酒精則會傷肝，當腎精得不到肝血的滋養，就容易導致腎氣衰弱。

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(中時電子報)