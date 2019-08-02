富邦悍將今年選秀首輪選進的江國豪，前天剛在二軍初亮相，獲得教練好評後，今日就現身在新莊棒球場，不過目前僅是隨隊，上一軍的時間尚未定，同時在受訪時表示現在最想對決的打者是全壘打王朱育賢。

江國豪在今年選秀中被視為成熟度非常高的投手，最後由第三順位的富邦悍將選進，同時順利以540萬簽約金加盟後，立刻投入二軍報到。前日在二軍交流賽中，對決大專明星FUTURE STAR初登板，投1局無失分，最快球速146公里，賽後獲得總教練陳連宏的讚賞。

江國豪迅速的從二軍上一軍報到，賽前開心表示，「報到很興奮，可以使用這麼好的練球的場地。」不過目前教練團尚未決定何時會將他登錄一軍，他表示會先照表操課把自己調整到能馬上比賽的狀態。對此陳連宏也僅表達，「先讓他(江國豪)隨隊看看。」

江國豪與悍將二軍客座教練王建民因相同經紀公司而認識，也從前輩身上獲得不少指導，例如自荷蘭港口盃回來後，王建民曾和他討論如何運用下半身的力量投球，讓江國豪受教許多。這次江國豪升上一軍，也獲得王建民的貼心提醒，「有什麼狀況馬上跟教練講，要照顧好自己。」

而江國豪雖是職棒菜鳥，不過最想對決的人就是Lamigo桃猿的強打者朱育賢，「因為他Power、擊球能力都很好，而且他最近打得不錯，以前沒有對決過。」

(中時電子報)