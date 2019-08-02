雲林縣目前堆置5萬公噸垃圾，逢外縣市焚化爐歲修就面臨垃圾大戰窘境，環保局副局長林武宏表示，環保署已承諾補助經費給縣府，就短程、中程、長程垃圾處理做規畫，包括林內焚化廠的未來處置。

斗六市垃圾轉運站堆置1、2公噸垃圾，惡臭飄散至莿桐鄉大美村，一周來斗六市垃圾已暫停進場，改運往斗六市施瓜寮橋下空地，作為臨時轉運站。

林武宏指出，環保局補助980萬元經費給斗六市公所採購垃圾打包機，視公所的採購進度；環保署也核定雲林縣府2800萬元垃圾打包計畫，垃圾整齊堆疊起來也比較不會發臭。

林武宏說，縣府的垃圾打包機採購案，至少要能移動兩次，哪裡有需要就移到哪裡 ，西螺鎮垃圾將優先使用。

虎尾鎮去年裝設全國第一套垃圾MT（機械處理設備），林武宏表示，分篩後需要焚化的垃圾剩55％，將繼續爭取第二套設備，若再採購新一套，將修正第一套欠缺的設備，功能會比現在更好。

為避免垃圾成為雲縣府的財政沉痾，環保署承諾補助縣府研究短、中、長期處置辦法，使雲林獲得垃圾自主處理能力是終極目標。

林武宏說，關於林內焚化廠的處置，有不啟用、轉型、改燒農廢物等建議，目前未定案，但焚化廠的環評已遭撤銷，即使要轉型至少需兩年半時間。

(中時 )