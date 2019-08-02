來自紐約的超級天團Elite Force將在「新北FUN街頭」大師班授課！新北FUN街頭活動邁入第7年，今年特別邀請Elite Force的創始成員Buddha Stretch來台，8月26日晚間於新北市府6樓大禮堂開設大師班專業研習，街舞愛好者將可與世界頂尖舞者切磋交流，活動免費即日起開始報名。

Elite Force成立於1992年，以精湛的嘻哈舞藝享譽全世界，曾經出現在麥克傑克森、瑪麗亞凱莉、威爾史密斯等多位美國知名歌手的MV中，其中最為膾炙人口的當屬麥克傑克森 「Remember the time」的MV。

這次創始成員Buddha Stretch應新北FUN街頭活動之邀，來台與街舞愛好者一同交流，2小時的課程裡，Buddha Stretch將親自示範演出並與學員切磋互動。

板橋區公所表示，此次新北FUN街頭特別邀請Buddha Stretch來台，讓台灣的街舞愛好者不必出國，也能近距離感受世界級頂尖舞者的魅力。活動即日起至8月22日止受理報名，名額有限，詳細活動資訊可查詢「新北FUN街頭」臉書粉絲專頁「2019 新北Fun街頭大師班」活動頁。

(中時 )