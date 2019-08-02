勞動部法規會今天審議「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」，其中給予適用「歡迎台商回台投資方案」的業者額外增聘外勞Extra機制由10％調高至15％，但上限仍不可超過40％，意謂只要雇主願意多負擔就業安定費就能多聘僱外籍勞工，本案最快8月中旬就會公告實施。

(中時 )