適用台商回流方案 EXTRA制提高至15％ 18:232019/08/02 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部法規會今天審議「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準」，其中給予適用「歡迎台商回台投資方案」的業者額外增聘外勞Extra機制由10％調高至15％，但上限仍不可超過40％，意謂只要雇主願意多負擔就業安定費就能多聘僱外籍勞工，本案最快8月中旬就會公告實施。 (中時 ) #就業 #回流 #台商 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣就業通：新鮮人工作最好滿1年 12:152019/07/29 生活 《產業》台商境外資金匯回條例子法規，七大事項宜注意 12:162019/07/29 財經 台商回台投資 叩關兆元有望 04:102019/07/30 財經要聞 保發中心：台商回流 產險迎契機 04:102019/07/30 金融．稅務 台商回流 桃市府挺回流企業 04:102019/07/30 產業特刊 台商資金回流 台中這兩區房市交易年增2成 10:132019/07/30 財經 《傳產》自用穩健回流撐淡季，7月房市交易量仍增長 17:222019/07/31 財經 迎台商回流 經部擬拉升工業區容獎 04:102019/08/01 財經焦點 中市就業「金安薪」 助500名青年成功就業 16:222019/08/01 生活 高雄港區精華地招商 創8000個就業機會 04:102019/08/02 地方新聞 生活熱門新聞 選舉到！李佳芬祖墳遭會勘 菜農嗆大綠一句 - 生活 私菸案調查 華航：機邊交貨始於2016馬總統畢旅 - 生活 會勘李佳芬祖墳跌2跤 命理師驚喊糟糕 - 生活 心血管專家絕不吃 這菜含油量爆表 - 生活 糖尿病最怕3種肉 吃兩口就超標 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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