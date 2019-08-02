台南市去年4家傳統月老廟推出月老口紅組獲好評搶購，今年迎接鹿耳門天后宮、鹿耳門聖母廟與南鯤鯓代天府3家供奉月老寺廟跟進愛情產業鏈，各開發出眉筆、眼線液與腮紅等新品七夕情人節，，神明加持的彩妝，號稱可為信徒添好氣色與好人緣。

台南市民政局去年為大觀音亭、重慶寺、武廟與大天后宮4家有供奉月老的寺廟開發4組月老口紅，農曆過年期間一度被搶購一空，見到月老的愛情威力徹底發效，今年七夕又有3家供奉月老的寺廟願意加入開發愛情文創商品，包括南鯤鯓代天府月老腮紅、鹿耳門天后宮月老眉筆和鹿耳門聖母廟月老眼線液。

鹿耳門聖母廟月老眼線液的外型神似似廟內月老神像的金箔葫蘆，據說此葫蘆，可收伏夫妻感情厄氣，轉換為感情加溫。

鹿耳門天后宮眉筆象徵繪出幸福姻緣線，包裝上鮮紅色塊包覆美麗的寶相花，象徵月老的姻緣紅包袋內囊括吉祥與美滿。

南鯤鯓代天府月老腮紅能增添好氣色，帶來良好姻緣，包裝上粉色的盤紋仙花象徵盤繞姻緣，促成好姻緣及家庭圓滿。

民眾蒐集完這3款月老彩妝，可獲贈月老化妝包，把求來的彩妝品都放在包內。台南市民政局解釋，這款包的鮮紅色呈現愛情最純粹的原色，鏤金的吉祥圖紋使幸福更添圓滿。

民眾走完7間寺廟完成集章，可至文創PLUS台南創意中心（原愛國婦人館）兌換1枚扭蛋機代幣，有機會獲得大獎。

(中時 )