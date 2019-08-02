生產「蘋果西打」知名的大西洋飲料，因為財報無法重新申報日前才剛遭金管會裁罰，禍不單行的是，大飲2018年間因蘋果西打變質造成民眾飲用後出現腹瀉等症狀，新北地檢署調查發現，大飲平鎮廠竟由員工目視回收產品，再以「篩選良品」為名重新包裝上市，2日依違反食安法將已被收押的前總經理孫幼英，以及平鎮廠黃姓廠長起訴。

檢方指出，出問題的大西洋飲料平鎮廠一號生產線混合槽內壁，2018年間出現裂痕，導致內外壁間包溫棉孳生黴菌而發生交叉汙染，致使許多民眾飲用後出現腹瀉等不適情形，在2018年7、8月間不斷有客訴湧入大西洋飲料公司。

不過，大西洋飲料未能確定並清除一號生產線明確汙染源之前，持續以一號線生產產品，總計2018年7月生產17萬1931箱、8月生產13萬3273箱、9月生產5萬8821箱，總計共生產了218萬4150瓶遭到汙染的蘋果西打，但退換貨僅12萬515箱又4瓶，仍有146萬1056瓶問題蘋果西打恐被消費者喝下肚。

離譜的是，孫幼英及平鎮廠黃姓廠長無視退回產品恐有遭到汙染可繼續變質之虞，竟命員工以「目視」方式篩選回收產品後，再將這些「篩選良品」重新封塑膠膜出貨，直到9月28ˋ才全面停供檢修並陸續回收遭到汙染的產品。

事後衛福部與廠方剖開保溫筒，發現由於使用長達20年，裡頭不僅有裂痕而且很髒，且在8月間公司內部就已知悉產品是遭到酵母菌汙染，卻仍遲遲找不到汙染源。

檢方認為，孫幼英及黃姓廠長持續製造、販賣「篩選良品」行為，已屬情節重大且足以危害購買民眾健康，2日依違反食安法起訴孫、黃2人，掌管平鎮廠一號生產線的王姓平鎮廠製造課長則另案偵辦中。

(中時 )