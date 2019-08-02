具有台灣民謠之父美名的鄧雨賢，曾在芎林國小任教，為了紀念他的音樂貢獻，新竹縣政府已連續18年舉辦「鄧雨賢紀念音樂會系列活動」，今年首場即將在3日晚間於芎林的鄧雨賢音樂文化公園登場，邀請殷正洋、黃妃、秀蘭瑪雅等人接力演出，演唱鄧雨賢經典歌曲，民眾也可現場欣賞「夏夜‧三線情」音樂會。

新竹縣政府文化局指出，「夏夜‧三線情」3日晚間6點30分演出，由北埔國小合唱團揭開序幕，金曲歌王殷正洋今年除了演繹鄧雨賢經典作品外，也將以客語演唱；另外，今年還有黃妃、秀蘭瑪雅獻唱，並由新竹交響管樂團伴奏，還有新世代音樂創作歌手蕭迦勒與金臂勾樂團演出。

在夏夜‧三線情音樂會中，將重現鄧雨賢經典作品由四季紅、月夜愁、望春風、雨夜花組成的「四月望雨」等曲。而三線情也取自《月夜愁》的歌詞「月色照在三線路」，文化局長李猶龍表示，除了呈現鄧雨賢的歌謠外，也期望打響新竹縣的台三線之美。

除了夏夜‧三線情音樂會，新竹縣政府文化局10日將在鄧雨賢音樂文化公園舉辦環境劇場藝術體驗營，已報名的十多名學生，將學習肢體動作、舞台演出等，並於隔日下午3點參與同地點舉辦、由在地知名舞團築夢舞集帶來的客家舞蹈音樂劇，內容改編童話故事三隻小豬，並融入芎林在地特產番茄，具有在地特色。

(中時 )