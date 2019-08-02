飛行過程中，高蹺鴴搭檔發現同類正在水面上來不及離開，隨即展開攻勢。(圖／鄭緯武攝)

高蹺鴴搭檔展開攻擊，試圖將對手溺死。(圖／鄭緯武攝)

展開攻擊的高蹺鴴，直接用腳踩住對方，試圖讓對方溺斃，幸虧對方的同伴緊急趕來救援，成功逃過死劫。(圖／鄭緯武攝)

今天上午在台南市北門區拍照，目睹了一場驚心動魄又帶有謀略的高蹺鴴二對二打群架過程，其中一對很有謀略，始終行動一致。當牠們發現對手中有一隻來不及飛離水面，馬上從空中展開攻擊行動，用腳把對手往水裡面踩，企圖讓對手溺斃。被踩入水中的高蹺鴴生死在一瞬間，幸好牠的夥伴及時趕到與對手奮戰，才讓牠得以脫困。

高蹺鴴分布在歐洲東南及南部、印度、中國及東南亞、北非、澳大利亞、加拉帕格斯群島、夏威夷、加拿大中部和南部、美國西部和東南部。在中國新疆西部、青海東部及內蒙古西北部繁殖，越冬於台灣、廣東及香港等地，喜好群體行動，平日多出現在湖泊、沼澤、魚塘、蝦池以及河流平緩水面開闊處，由於特長的腿，可直立於較淺的池塘直接覓食，故得此名；通常以魚類、小型無脊椎動物、甲殼類或蝌蚪為食；飛行時會發出刺耳帶金屬音的「ke~ke~~」聲。

(中時電子報)