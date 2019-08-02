法務部行政執行署2日發布人事調整案，總共有10位分署長異動，其中被派任高雄分署長的葉自強，是首位由執行官內升派遺直轄市的分署長，對行政執行官士氣有相當鼓舞作用。

行政執行署人事調整如下：

一、 彰化分署長許萬相調派臺中分署長。

二、 嘉義分署長謝道明調派彰化分署長。

三、 臺南分署長林弘政調派嘉義分署長。

四、 花蓮分署長謝耀德調派臺南分署長。

五、 行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長兼辦主任秘書事務葉自強調派本部行政執行署高雄分署長。

六、 高雄地檢察署主任檢察官李門騫調派屏東分署長。

七、 行政執行署簡任行政執行官鍾志正調派花蓮分署長。

八、 宜蘭地檢察署檢察官洪景明調派宜蘭分署長。

九、 屏東分署長張雍制調派行政執行署主任秘書。

十、 宜蘭分署長李菀芬調派本部行政執行署主任行政執行官兼綜合規劃組組長。

(中時 )