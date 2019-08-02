教育部1日正式公告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，新版辦法明定，校長就任前的遴選爭議，遴委會應於 3個月內作成決議，若未於期限內處理遴選爭議，經學校校務會議代表3分之1以上提案，出席代表2分之2以上同意後，遴委會則解散。

台灣大學一年多前爆發校長遴選爭議，現任教育部長潘文忠於今年1月14日上任後，承諾6個月內檢討相關機制，教育部5月底預告修正「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，並於1日正式上網公告，被外界視為「管中閔條款」，教育部人事處處長陳焜元今(2)日表示，「不是誰的條款」，修法目的並非針對某些人，而是要讓大學校長遴選運作能更公平，並且讓參加遴選的人，不再沉重背負隱藏重要資訊的問題。

教育部表示，修正後的校長遴選辦法，明定校長候選人及遴委會委員應「自行」揭露事項，而遴委會委員與候選人間，除有特定親屬關係、論文指導之師生關係，或同一營利事業董監事關係，應予解除職務外，兩者間有其他關係，是否影響遴選的公正性，則由遴委會討論議定。

教育部也提到，又因遴委會委員專長領域各不相同，為協助遴委會進行候選人遴選表件資訊揭露及資格初審，要求學校應組成工作小組。另為期慎重，也明定遴委會審核候選人資格、作成，是否解除委員職務或迴避等重要決議，均應單獨列案並以無記名投票進行。

教育部指出，修正後的辦法明定，校長就任前之遴選爭議，遴委會應於3個月內作成決議確實處理之；校長就任後，因遴委會已經解散，則由教育部處理。但如發生遴委會無正當理由，怠於執行任務，或未於期限內確實處理遴選爭議，校內校務會議代表3分之1以上提案，經開會討論後有出席代表2分之1以上同意，遴委會必須解散；而學校必須在解散後的2個月內重組遴委會，以此機制來處理遴選過程可能產生的「當機」現象。

教育部指出，本次校長遴選辦法新增同一人連續受聘擔任同一學校之遴委會委員，以一次為限，但修正前已擔任次數不列入計算之規定，以期讓遴委會能有更開闊多元的視野進行選才。

(旺報 )