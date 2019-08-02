林柏宏在劇中幫林依晨將小腿中的毒液吸出。(中天提供)

《小女花不棄》林依晨x張彬彬x林柏宏 三角戀搶人大作戰

中天、中視暑假強檔大戲《小女花不棄》將於8/5播出，由林依晨、張彬彬及林柏宏領銜主演，除了有兩大男神，飾演雲琅的孫祖君及女扮男裝飾演莫若菲的刑恩也是顏值出眾，但林依晨在受訪時卻透露，她覺得整部戲裡最帥的其實是「九叔」。

林依晨提到在拍攝過程中，與扶養她長大的九叔生離死別那場戲讓她印象最深刻，因為拍攝場景是下著滂沱大雨的武打戲，拍攝時間長達一個禮拜，相當辛苦。林依晨表示飾演九叔的演員實際年齡並不像劇中設定的這麼年長，她也大讚：「他很努力、很能吃苦，其實我覺得最帥的是我的九叔！」

林依晨在《小女花不棄》中也大嗑雞腿，她表示每一場戲她都真吃，還開玩笑說有要求導演在午餐放飯前拍攝，最高記錄是一場戲就吃了5-7支雞腿。林依晨在劇中還有不少不計形象的演出，甚至還被林柏宏吸小腿，她害羞的說這是自己的「第一次」，拍攝前雖有先用濕紙巾擦拭過小腿，但拍攝過程還是好尷尬。想看更多林依晨的精彩演出，敬請鎖定8/5起，週一至週五晚間10點中天娛樂台，以及週一至週五晚間8點中視《小女花不棄》。

(中時電子報)