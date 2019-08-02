來自苗栗縣獅潭鄉的周德盛為本屆最高齡92歲的模範父親之一。（巫靜婷攝）

來自苗栗縣苗栗市的温天送為本屆另位高齡92歲的模範父親。（巫靜婷攝）

苗栗縣慶祝父親節2日在第一辦公大樓大廳舉辦2019年模範父親暨好人好事代表表揚大會，今年最年長的模範父親為獅潭鄉的周德盛及苗栗市的温天送，2名父親出生於農家，在艱苦的環境中仍保持知足常樂的態度，克勤克儉拉拔孩子成長，膝下兒女均有成就。

表揚活動開場邀請象徵國際族群共融的表演團體KaNiT及MIKI兒童街舞工作室熱舞揭開序幕，立委徐志榮、議長鍾東錦、各鄉鎮市長及縣議員等民意代表均出席致賀留影，大會一一唱名共36名獲獎者，並由縣長徐耀昌戴上金戒指，分別頒發「宏揚父教」、「積善餘慶」賀匾及禮品祝賀。

今年最高齡的模範父親為92歲的周德盛及温天送，周一生務農，秉持「言教不如身教」的精神，常以身作則警惕孩子做人要有品格及愛心最重要，在鄰居及朋友眼中，他是個熱心助人的「周伯伯」，常把慈祥笑容掛嘴邊，待人真誠使他博得好人緣，膝下2男3女同樣知足惜福，家庭一片和樂。

温天送同樣以農持家，幼時家境清寒，為補貼家用他常在農忙之餘打零工增加收入，婚後育有5男3女，與妻子發揮客家人勤儉持家的本色，認真工作拉拔孩子長大，他對自己僅有國小畢業深感遺憾，所以堅持生活再苦也要讓子女受教育，每個子女均完成高等教育，多在公教界服務，他目前也持續從事農事推廣的工作。

(中時 )