大陸宣布自8月1日起暫停大陸居民赴台自由行，台灣旅遊相關行業憂心忡忡。大陸國台辦發言人馬曉光點出原因，民進黨當局不斷推進台獨活動，不斷煽動對大陸敵意，破壞大陸居民赴台自由行的基礎和條件。對此，新黨主席郁慕明表示，蔡英文挑釁，大陸對台收緊是必然反應。

郁慕明今日在臉書指出，大陸對台收緊，是因應蔡英文不斷挑釁，必然會有的反應。否則，蔡英文繼續搞台獨，大陸一點動靜也沒有。不僅台灣把大陸看輕，大陸自己人也不接受，全世界會把習大大當病貓。

郁慕明認為，大陸宣布暫停自由行赴台，是不卑不亢的表達。反觀蔡英文與民進黨的回應，過去說陸客會來滲透，現在又怪大陸客不來，令人啼笑皆非，小家子氣。

郁慕明預料，大陸出手必然會是連環套，不出手則已，出了手就會再有。所謂有一就有二， 有二就有三。有人猜之後團客也會限縮，或者還有什麼舉措，也只能夠繼續觀察。

郁慕明指出，至於有人說會不會怕蔡英文又撿到槍，這種想法是只看台灣政黨鬥爭的角度。對大陸來講根本不在意，說不定蔡英文繼續連任，統一還可以快一點實現。

(中時電子報)