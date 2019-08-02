明天將於台南文化中心首演的台語音樂劇《女人心》，網羅本土劇大咖跨界演出，包括藝人方馨、蘇晏霈、王建復和劇場才子吳定謙等人主演，金曲歌王桑布伊領銜主唱。為促進異業合作，製作團隊「主磐娛樂有限公司」發起「進劇場做公益」，讓在地資源分享給更多在地社福團體，創造藝術、產業、社福三贏。

《女人心》故事藉由不同時代女性在家族各角色，訴說一個家族流轉變遷，今天彩排，台南市長黃偉哲特別到現場向演員致意，並慰問劇組人員辛勞。

為了促進異業合作，感謝在地民眾對本土戲劇的支持，製作團隊「主磐娛樂有限公司」特別發起「進劇場做公益」，由「滿溢多媒體有限公司」認購演出票券致贈柳營區農會、南市區漁會、臺南市原住民發展協會，邀請本土劇粉絲以及桑布伊歌迷一起走進劇場。

柳營區農會、南市區漁會、臺南市原住民發展協會則捐贈相關產品，給「財團法人伊甸社會福利基金會」的台南職重中心以及「財團法人創世社會福利基金會」，讓在地資源可以分享給更多在地社福團體，創造藝術、產業、社福的三贏。

柳營區農會這次特別捐贈農會產品給社福團體，南市區漁會總幹事吳春銀也特別到場捐贈漁會的鍋燒意麵、龍膽香絲、膠原蛋白等產品，並向演員們加油打氣，漁會夥伴們將進劇場以行動支持《女人心》。臺南市原住民發展協會總幹事顏立恩也代表捐贈協會原住民手工藝品供義賣，一起共襄盛舉。

《女人心》將於8月3日晚上7點半、8月4日下午2點半於台南文化中心演出，歡迎民眾一起進劇場，感受本土戲劇魅力，購票詳情請洽兩廳院售票系統。

(中時 )