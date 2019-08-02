中美貿易戰重啟協商，顯示景氣逐漸回溫，永慶房屋指出，今年上半年全台買賣移轉棟數皆較去年增加，其中，台中市7月交易量年增34.5％，穩居六都之冠，六都會區交易量也有望挑戰全年度破5年新高，在房價平盤整理情況下，建議買方可以開始尋找適合自己的房屋。

永慶房屋指出，六都會區分別公布2019年7月「建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市5985戶，六都交易量合計為2萬2949戶，7月六都買賣移轉棟數，與去年同期相比，交易量平均成長16.7％。

其中，台北市年增5.9％，新北市年增8.1％，桃園市年增22.6％，台中市年增34.5％，台南市年增24.5％，高雄市年增10.8％，台中穩居六都之冠。

永慶房屋業管部經理謝志傑指出，6月份建物買賣移轉棟數，受5月中美貿易戰升溫影響，民眾購屋意願轉趨觀望，六都建物買賣移轉棟數皆呈現下滑現象，7月民眾購屋意願逐漸提升，買賣移轉棟數增加，部分地區有大量新成屋交屋，在買氣及交屋支撐下，六都交易量皆呈現成長的狀態。

謝志傑說，台中市7月交易量為4540棟，是六都中較上月增加最多的都會區，台中市6月份並無交屋潮，交易量較低，7月份在西屯區、北屯區、北區、南屯區及南區有大量交屋挹注讓交易量成長。

(中時 )