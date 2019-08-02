昨(1)日富邦悍將與中信兄弟的比賽中，8局下半右外野手張正偉沒有順利接殺飛球，不過和牛棚投手合力的「影帝級」演技，成功騙到裁判並第一時間判定接殺出局，雖然兄弟總教練伯納提出挑戰後改判為界外球，不過悍將球員的演技也讓球迷熱烈討論。

8局下半詹子賢擊出飛球，右外野手張正偉為了接殺衝向牛棚區，奮力滑接但可惜球滾出手套形成界外球，不過當下悍將牛棚投手們高舉雙手表示出局，隨後張正偉也迅速撿起球並舉起左手示意有接到，合作無間的演技成功騙到裁判。其中范玉禹就是最先做出舉手動作的牛棚選手，他今日賽前笑著還原當時情況。

「當下沒有想這麼多，很明顯看到他(張正偉)漏接，但剛好腳有擋住，想說能不能騙一下裁判，沒想到真的騙到了。」范玉禹表示當時只是想幫助球隊多抓一個出局數，他帶頭高舉雙手後，牛棚投手們也一起舉手，成功騙到裁判讓他心裡想「耶！騙到了！」，同時讓大家笑成一團，氣氛很好。

不過伯納也不是省油的燈，火眼金睛在第一時間提出挑戰，後來經電視輔助判決後，該球改判為界外球，「伯納教練站出來挑戰，心裡就想說『去了！還給他了！』。」不過這個有趣的Play也讓他印象深刻，也讓許多網友熱烈討論，直說兩人演技都是影帝級。

范玉禹除了在牛棚反應機警，近期與王尉永扛起牛棚重任，兩人上場都能成功凍結對手攻勢。他則表示最近心態變得更沉著、穩定，過去牛棚大多僅投1局就退場，不過最近教練團增加他的投球局數後表現依然穩健，他表示現在最重要的是完成每一場教練交給的任務，希望球隊能前進總冠軍戰，自己也能成為有貢獻的投手。

(中時電子報)