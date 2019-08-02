93歲不老魔術師鍾波球爺爺，表演魔術與現場觀眾互動；鍾爺爺說，「看到大家開心，他就很開心」，樂觀愉悅的心情，是保持長壽的秘訣。（張妍溱攝）

73歲的詹德聰（圖左）和71歲的施淑媛（圖右），是不老棒球夫妻，打棒球打出好感情，跟民眾分享夫妻相處之道。（張妍溱攝）

台中市弘道老人福利基金會在市長公館「不老夢想125號」，8月份起開辦「遇見真人圖書」活動，邀請不老魔術師、不老棒球夫妻、不老騎士等，本尊現身說法、分享生命故事，真實與民眾近距離接觸，讓「不老鐵粉們」為之驚艷，更讓長輩提升自我價值與自信。

「哇！100元鈔票放進神奇袋，拿出來變成1000元！」，93歲不老魔術師鍾波球爺爺「百元變千元」魔術秀，讓大家驚呼連連；鍾爺爺說，小時候喜歡到廟口看賣藥拳頭師父變魔術，自己回家苦練，幾十年來研發50多套魔術，到「真人圖書館」表演魔術，「看到大家開心，他就開心」，樂觀是保持長壽的秘訣。

穿著棒球衣、頭戴棒球帽，73歲爺爺詹德聰和71歲奶奶施淑媛，是不老棒球夫妻，打起棒球體力不輸年輕人，2人1次可打3個小時、活力充沛，打棒球打出夫妻好感情，到「真人圖書館」，跟民眾分享夫妻相處之道。

弘道老人福利基金會專員李佩華說，在市長公館的歷史建物內，打造「真人圖書館」，讓民眾不再只是書裡或電影中，看到這些不老長輩的「傳奇故事」，藉由本尊現身，分享生活經驗，真實感受他們的生命故事。

(中時 )