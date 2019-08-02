內政部營建署「108年度建築物施工管理業務考核計畫」成績揭曉！台中市不僅為都會型甲組第一，更是全國唯一連續兩年榮獲「特優」的政府機關。都市發展局表示，市府結合科技與智慧載具，簡政便民獲得肯定，盼提升建築物施工品質、安全及環境衛生，保障市民安全與權益。

都發局表示，順應e化政府的世界潮流，市府建置建築物施工管理e化管制系統，成立「建築物施工程管理e化」APP，推動「建築施工中工地GIS圖層化管理」、「施工工地管制e化及施工巡察行動化」及「建築施工勘驗申報無紙化」，相關施工管理及申報作業因此更為友善、便民與節能，已於去年元旦正式啟用。

都發局長黃文彬指出，APP推播已達9萬6700多筆，民眾於家中利用網路即可申報建築物開工或各樓層勘驗，目前已有7成5民眾採網路方式申報，估計實施以來，有效減少2萬436來回洽公車次。

此外，環保局發布空汙警報時，都發局也會立刻以APP推播台中市30大建築工地，抽取地下水進行工地內外洗掃，抑制揚塵，並管制機械擾動塵土，共同維護空氣品質。

台中建築工程除平時定期查核，汛期、颱風來襲前後及地震發生後，也增派人員進行專案稽查。今年2月12日修正發布「台中市建築物施工管制辦法」第28條之1規定，增訂四級以上地震後工地檢查相關規定，以及颱風防災重點巡查項目自主檢查表。

另也明定只要「建築物施工程管理e化」APP推播後，工地應於規定時間內回報，今年7月「丹娜絲」颱風發布海上颱風警報時，即發揮事前通知各建築工地預為防範功能。

都發局指出，市長盧秀燕上任後，針對全市「五層以下(工廠倉儲／辦公服務類)建築物」申請使用執照時，採單一窗口「專人專辦」方式辦理，讓這類以中小企業為主的廠房辦公室，可在審查程序上透過「優先排審」及「平行審查」方式

，大幅縮減辦理時間，增進使照核發效率，使各投資企業能更為快速地取得使照，目前已受理78件、核發69件，平均6.4個工作天可核發使照。

此外，市府也全國首創讓建築工程也可列印網路完成申報的QR Code證明，分別向戶政事務所及各區公所申辦門牌證明與清潔證明，加速使用執照核發，預計年底全面採e化方式申報。

(中時 )