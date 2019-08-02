第20屆漫博於今(1)日登場，在開放入場前各出入口便已聚集無數手拿行李廂的動漫迷，準備衝刺攤位大量搶購福袋。而一名今年升國三的動漫迷則搶在近百人前，開心排到正門口第一位，「這是我第一次來漫博，排到第一個進場很開心」。

開心之餘，她同時也難掩緊張的情緒，表示「昨天早上我就來排隊了，其他出入口當時都已經有不少人聚集，以前沒來過漫博，第一次來夜排，很怕搶不到要買的東西」她也透露，自己想搶購的是三日月書版的限量簽名福袋組。

此次漫博於世貿一館舉行，粉絲紛紛在會前便瞄準攤位，分別在19個出入口聚集等待。而在漫博開幕之時，每個出入口平均皆有50位以上的動漫迷在排隊等候，十點一到，會場便宛如動漫迷的百米競賽，粉絲以最快的速度狂奔，買完首要目標後，便緊接著衝往另一個攤位搶購。

木棉花行銷部李云曦表示，《刀劍神域》及《進擊的巨人》福袋在首日銷量便已經分別突破五百份，在開幕的一小時內，動漫迷多到讓會場主要道路都堵塞，而為避免讓粉絲在第一天就空手而回，出版社也準備了足夠的商品庫存。

搭上超人氣戀愛手遊《戀與製作人》的熱潮，曼迪傳播推出長門簾、午安枕及立身鏡等《戀與製作人》周邊商品，首日各準備兩百份，印有遊戲角色「白起」、「李澤言」的商品很快便銷售一空。

曼迪傳播總經理金啟華表示，《戀與製作人》的粉絲多為女性，今日有超過50名粉絲，單筆消費一出手就是一萬元以上，相當驚人。另一部人氣手遊所改編的動畫《IDOLiSH7–偶像星願》，同樣在七月的預購潮中展現驚人吸金力，一在網路上推出預購消息，商品便馬上被秒殺一空。

(中時 )