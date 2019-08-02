方泂鑌（右）今為郭修彧送上枇杷膏。（妮樂佛提供）

郭修彧今睽違3年開唱。（妮樂佛提供）

郭修彧2日舉辦新專輯《盲點》音樂會，同樣來自馬來西亞的方泂鑌（阿鑌）得知她感冒超過半個月險些失聲，今貼心帶枇杷膏到場給她潤喉，預祝演出順利；阿鑌所屬的海蝶音樂日前驚傳收攤，近期忙籌備9月新專輯的他，百忙抽空站台，親上火線解釋海蝶收攤傳聞，表示公司日前進行人事改組而非外傳收攤，不影響他新專輯發行時間及其他工作。

阿鑌的經紀人今重申公司沒有收攤：「只是總公司在做人事改組，所有藝人的工作照舊，9月阿鑌發片、羅時豐年底前會發。」新專輯製作進入尾聲的阿鑌，新歌由他全創作並擔任製作人，笑稱為專輯燒盡腦力、財力，萬事具備就等學生歌迷9月開學時推出。

郭修彧睽違3年開唱，今率「金魚腦」期間限定樂團一連演出〈擋箭牌〉、〈Hug Yourself〉等17首歌曲，她師父戴佩妮也到場力挺；聊起之前不慎染上感冒，郭修彧表示就醫2次、打了2針恢復緩慢，且這段期間經常半夜醒來、每晚僅睡3、4個小時，從小個性容易擔心、患腸躁症的她，開唱前因壓力太大還拉肚子，所幸已康復九成，戴佩妮也為她打氣：「妳越擔心越難好，別多想！」

(中時 )