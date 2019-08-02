金檔獎評獎委員實地評獎並體驗檔管大師桌遊。（盧金足翻攝）

國家發展委員會檔案管理局公布第17屆機關檔案管理金檔獎獲獎名單，全國計有13個機關獲得金檔獎，台中市北區戶政事務所也從全國232個機關中脫穎而出，榮獲金檔獎殊榮；另台中市府水利局科員游淑敏及雅潭地政事務所課長李有能，雙雙獲得第17屆機關績優檔案管理人員金質獎。

台中市政府秘書處表示，金檔獎及金質獎是我國檔案管理界最高榮譽，設立目的在於提升各機關對檔案管理工作的正確認知，藉此表彰在檔案管理工作有卓越績效的機關與人員。

市府秘書處以「保存、應用、傳承」作為檔案管理工作主軸，配合主管機關國家發展委員會檔案管理局辦理檔案管理評鑑作業，透過年度檔案管理督導考評計畫規畫執行。

北區戶政事務所在這屆參賽過程中，首創「檔管大師」桌上遊戲，藉由遊戲互動方式推廣檔案庫房建置知識，並創新將「人臉辨識系統」應用於檔案申請流程。

另舉辦「北藏臻典‧戶載古今」檔案應用展，透過歷史文獻及戶政檔案資料，讓參觀民眾充分瞭解戶政業務及北區文史、鄰里等戶政演進歷程，獲頒金獎榮譽，實至名歸。

秘書處表示，市府長期推動落實檔案管理制度，促進檔案開放與應用，99年至今計有10個機關獲得金檔獎肯定，得獎成果豐碩。

這次北區戶政事務所以長達2年時間進行參賽準備，完整落實各項檔案管理整備工作，希望市府卓越績效機關及人員持續努力，年年創造佳績，締造金獎榮耀。

(中時 )