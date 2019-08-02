台塑生醫健康悠活館還有天燈祈福區。（吳敏菁攝）

台塑生醫健康悠活館設置紀念特特展，呈現台塑企業不同發展時期珍貴照片、圖像和歷史素材，對比跨越台灣60餘年來不同階段發展史頁。（吳敏菁攝）

台化轉型觀光工廠，已經吸引40萬人次參觀。（吳敏菁攝）

台化轉身成觀光工廠，台塑生醫健康悠活館已吸引40萬人，暑假推出「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，並設計角色扮引導玩咖們深入其境的免費參與各項主題活動，有大型清涼戲水溜滑梯、長頸鹿跳跳床等，更搭配父親節推出香氛泡澡浴鹽DIY。

台塑生醫健康悠活館，佔地800多坪，麻雀雖小，五臟俱全，近500萬打造特色廁所也讓人超驚豔，還首創「推移式虛擬導覽機」等。

台塑表示，去年適逢「台塑企業」兩位創辦人 王永慶辭世10週年、王永在辭世4週年，設置「緬懷台塑企業創辦人紀念特展」，展示台塑企業不同發展時期珍貴的照片、圖像與歷史素材，對比呈現跨越台灣60餘年來不同階段的發展歷史，讓人一窺「經營之神」傳奇、精彩的一生，8月1日起在悠活館對外開放參觀。

這次展覽，透過各項多媒體互動科技、趣味小動畫與眾多歷史珍貴照片、史料與圖像，展出二位創辦人生平故事、白手創業、奉獻社會等相關事蹟。

暑假還規劃「勁夏愛玩咖總動員」，設計角色扮演來引導玩咖們深入其境的免費參與各項主題活動，有大型清涼戲水溜滑梯、長頸鹿跳跳床、闖關遊戲。還有假日限定活動：愛玩咖歡樂派對、趣味競賽拿好康、巨型扭蛋機、養生冰淇淋、手做棉花糖，更搭配8月份父親節推出香氛泡澡浴鹽DIY。

(中時 )