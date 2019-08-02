家樂福迎戰中元節前連續2周的黃金周，於20日前匯集超過300項人氣名店夯品4折起、熱門商品買1送1；明（3日）、後（4日）全天，9日20時至11日24時連續52小時，與12、13日晚上20時至24時，量販/線上購物皆有單筆滿2000元享9折、便利購有單筆消費滿1000元享9折；另，12日、13日除部分量販分店外延長營業至隔天凌晨1時。

這次人氣名店夯品包含高年級生傳奇巷弄美食、台灣首支採用非籠飼雞蛋的「日本京都宇治茶茶小王子鮮蛋捲」，亞洲第一條採用全自動蔬果清洗+冷壓榨汁充填+HPP超高壓低溫滅菌生產線的「純在冷壓蔬果汁」等。

今年家樂福中元最後加碼聯合13家銀行包括玉山銀行、台北富邦銀行、新光銀行、星辰銀行、遠東商銀、永豐銀行、聯邦銀行、華南銀行、國泰世華銀行、匯豐、兆豐銀行、花旗銀行、中國信託商業銀行達到指定金額送家樂福提貨券，共會送超過1000萬元提貨券。

(中時 )