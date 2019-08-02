高雄市長韓國瑜上個月28日正式朝2020總統大選啟航，首場下鄉明天登場，韓將前往桃園參拜9間宮廟，由於初選落敗的前新北市長朱立倫曾擔任8年桃園市長，格外有意義。國民黨立委陳學聖說，明晚在興隆公園和民眾相見歡熱度升高，不輸造勢活動。

陳學聖表示，明天韓國瑜到桃園走訪，一定會盡可能把他留下來，但若韓想多休息，也會放他走，畢竟韓的身體式大家最關心的。韓國瑜曾在桃園念過高中，對桃園有很深厚情感，去年1124選舉造勢後，至今韓都沒有在桃園有大場面見面會，支持者都很想念韓。

陳學聖說，明天參拜行程一觸即發，熱度持續攀升，晚間興隆公園與民眾小型相見歡，絕對不輸造勢活動，昨天夜市進駐擺攤，也提醒攤商自律守秩序。

代表國民黨角逐桃園市長失利的陳學聖感嘆，去年整合都缺少一塊，這次韓國瑜要來，民眾都踴躍參加，過去散掉的人全都回來，展現團結，也可讓其他縣市參考。

桃園也是初選落馬的前新北市長朱立倫的大本營，過去曾擔任8年桃園市長，韓國瑜首場造勢選在桃園格具意義。陳學聖說，韓初選結果出爐後，第一時間就拜會朱立倫，相信朱一定會一無反顧全力挺韓參選2020。

值得注意的是，明天活動將由無黨籍議員擔當主持人，先前在記者會上也有多名無黨籍議員站出來挺韓，陳學聖說這也象徵整合的好兆頭。

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(中時 )