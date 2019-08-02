國民黨今天傍晚發布新聞，對綠營進行三項反擊，包括批判某綠媒製造「2020選擇國民黨就是選擇滅亡中華民國」的假新聞；暗諷蔡總統昨天「台灣派、中華民國派」的談話；反擊民進黨主席卓榮泰把國民黨的兩岸政策指為一國兩制，是惡意的選舉操縱。

國民黨文傳會指出，近期有媒體報導與社論毫無根據地汙衊國民黨，指稱2020選國民黨就是選擇滅亡中華民國，九二共識等於一國兩制；社論更意有所指宣稱：「中國正利用台灣自由、民主弱點，介入我國選舉，意圖扶植代理人，使台灣淪為第二個香港……」。對此，國民黨強烈譴責為假新聞，該言論低估台灣民眾的民主素養與智慧，蔡政府須正視此類假新聞的危害，而不是僅藉著所謂的「打假」限制民眾言論自由。

國民黨說，當前兩岸關係緊張，民進黨政府不要只顧推動修正國安五法修正、中共代理人法製造綠色恐怖，還狂妄放言：守衛中華民國，還區分本土派、非本土派、台灣派、中華民國派，需要整合；政治人物還分成代理人、非代理人，藉此選舉操作。民進黨政府應正視兩岸和平穩定發展，維持國際關係平衡。

國民黨也說，執政黨主席卓榮泰連日在臉書發文攻擊在野的國民黨主席吳敦義，荒謬地將國民黨兩岸政策描述為一國兩制，卓的行為是選舉的惡意操縱，大膽的模糊視聽、公然的傳遞假訊息。國民黨再次重申兩岸政策始終一貫地維持「一中各表的九二共識，不接受一國兩制，亦反對台獨」，並呼籲民進黨不要為了2020選舉而訴諸恐共牌，或將選民分門別類，製造糾紛。

(中時 )