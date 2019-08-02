八卦山咖啡飄香，臺灣國產精品咖啡豆評鑑首度移師到彰化縣，吸引全國155件精品參賽。（吳敏菁攝）

八卦山咖啡飄香，臺灣國產精品咖啡豆評鑑首度移師到彰化縣，吸引全國155件精品參賽。（吳敏菁攝）

八卦山咖啡飄香，2019臺灣國產精品咖啡豆評鑑首次移師到彰化，來自全國155件精品，彰化縣也高達23件參賽，透過專業評審團隊評比，讓國人看見臺灣咖啡好品質，地方更寄望透過全國賽事，將八卦山咖啡推廣出去，結合八卦山乳牛產業及休閒觀光。

彰化縣長王惠美說，農會長期以來的用心，栽出八卦山的新特產，讓八卦山成了新的咖啡王國，結合八卦山的乳牛和休閒農場等，形成了觀光特色。

彰化市農會總幹事林毓源表示，八卦山脈屬低海拔山區，最早彰化市咖啡產銷班採各類果樹和咖啡並存栽種模式，打出「卦山咖啡」品牌後。咖啡版圖已往南延伸到芬園、花壇、員林、社頭、田中和二水等多個鄉鎮，面積上百公頃，產量逐年攀升、已經上噸。

彰化市產銷班長鄭錫鴻則表示，咖啡保存不易，但一般咖啡農都是小農經營，難以設置專業的咖啡倉儲與保存設施，建議縣府向中央爭取補助，闢建全國首座「國產咖啡倉儲中心」，穩定國產咖啡的好品質。

彰化市農會理事長張瀚天說，八卦山的咖啡在18世紀就栽種了，在農會推廣下，近年來國產咖啡突起成了一生力軍，品質一點都不輸進口，期望透過這次比賽，讓國人了解到台灣咖啡是非常好的精品，支持臺灣咖啡產業，讓咖啡農獲得更好的收益。

(中時 )