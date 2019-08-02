彰化市農業倉庫走過百年，3年前被拆毀剩1／3後，縣府登錄縣定古蹟，彰化市農會和地方都呼籲盡速修復，初估施工經費要1.1億元。（吳敏菁攝）

全台碩果僅存太子樓式穀倉彰化市農業倉庫的原來樣貌。（吳敏菁翻攝）

緊鄰扇形車庫，也是全台碩果僅存太子樓式穀倉彰化市農業倉庫，被搶拆只剩1／3，縣府列入縣定古蹟，未來修復再利用，勢必得採新舊並存，爭取施工經費，文資局以新建物不符文資法，打了回票，地方企盼不要再拖，殘破老建築恐難再經受太多風雨

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彰化市農業倉庫，建於1923年，這座特別建築造成，占地267坪，下層造型平頂，四面是拱形迴廊；上層為半圓弧屋頂，3年前被視為危樓，都拆到最後1／3才被擋下。

走過百年的彰化市農業倉庫被視為能和扇形車庫相輝映，增加文化資產、觀光體驗的厚度和豐富性，但3年過去了，彰化市農會疾呼不要再拖了，拆毀建築被圈圍，壓縮儲貨、辦公的空間，地方更企盼不要保成了意識形態的負面教材，早日再現風華，才能成典範。

文化局長張雀芬表示，2016年11月公告為縣定古蹟，辦理「彰化縣縣定古蹟彰化市農業倉庫修復及再利用暨規劃設計」招標案，以195萬5500元委託專業團隊進行現況和再利用規劃設計，去年10月向文化部文資局提送修復工程，採取新、舊並陳的方式

，申請補助9353萬元，文資局審查，認為新建構造物並非屬於古蹟本體不符文資保存法，被打回票，要求新構和修復要分別羅列。

文化局表示，以請規畫單位依文資局意見修正，施工預算概估1億1千萬元，訂於8月5日辦理驗收後，將儘速函請文資局補助經費。

(中時 )