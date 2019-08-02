彰監儒林工坊的烘焙班推出中秋月餅造成轟動熱賣，今年預計23日開爐，每天最多只能生產2500顆，採限量預購。（謝瓊雲攝）

彰化監獄儒林工坊中秋月餅，在飯店主廚配方加持下，去年光是經典蛋黃酥和綠豆椪兩種口味就創下百萬業績，今年再推出兩種減糖配方的養生新口味。（謝瓊雲攝）

彰監儒林工坊前年起開賣中秋月餅，光是蛋黃酥、綠豆椪兩種口味，短短一個多月供不應求，今年提早收單，再接再厲推出減糖減油版的紅麴芝麻豆沙酥、竹炭山藥酥等兩種養生口味，並首度推出小包裝的6入禮盒組，提供各多選擇。

百萬月餅限量開賣、要搶要快！彰監典獄長黃坤前表示，彰監開辦技能訓練烘焙班，有擔任飯店大廚加持的超熱賣綠豆椪配方，和經典蛋黃酥，每天出爐2000顆、只能限量接單，幾乎供不應求，前年營業額97萬元、去年103.6萬元，業績亮眼。

黃坤前說，有機關團體和民眾因為去年向隅、沒訂到而扼腕，上個月中就不斷來電詢問，有名公司負責人在傳單、售價都還沒印好前，就直接下單60盒蛋黃酥，也有公家機關本月第一天就下單720顆蛋黃酥；今年將有10多位受刑人學員跟著烘焙師傅趕工，因設備、空間有限，一天最多只能生產2500顆。

在消費者建議下，今年除了12入禮盒，也首度推出小巧的6入禮盒包裝，在烘焙班學員腦力激盪、並經多次調整試作與層層試吃把關後，才定案再推出兩種養生新口味，售價在150元至280元之間，23日開爐製作、26日起取貨，亦可宅配運送，可電洽04-8964800轉128或136。

(中時 )