交通部投入36億元國旅獎勵，希望減緩大陸停發台灣自由行通行證對業者經濟上的衝擊。立法委員陳亭妃、市議員陳怡珍及蔡旺詮2日結合職達外語宣布，第一階段將提供1000位名額，免費提升觀光業者英語能力，希望透過政府與民間共同努力，帶領台灣躍升國際一流觀光中心。

陳亭妃指出，結合職達外語宣布免費為觀光產業上課的措施，致力協助台灣觀光轉型，希望能發揮領頭羊作用，成功將台灣打造成國際觀光城市。

職達外語執行長王凱民表示，當年在英國留學時，英國當地旅行社常常兜售許多亞洲行程及機票，獨獨缺台灣行程，覺得非常可惜，此次大陸宣布禁止赴台自由行，換個角度想，台灣觀光業者如果可以乘勢轉型，接下更多歐美團，不見得是壞事。因此，政府開放輔助國旅，職達外語來相挺，義務協助觀光業者英語能力的提升，政府民間攜手一起努力將餅做大。

王凱民還說，基於觀光業者彈性學習，此次職達外語將先提供1000個線上教學名額，也將針對觀光英語開設專班，希望採最有效的主題式小班教學，快速有效提升業者英文，除了能夠從容服務歐美客戶，也希望更能夠將台灣的美好傳播出去。未來如果成效良好，將再提供日文及韓文課程選擇，更希望能拋磚引玉吸引更多業者共襄盛舉。

(中時 )