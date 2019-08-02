老蕭今出席公益活動。（盧禕祺攝）

蕭敬騰（老蕭）2日率獅子Lion成員為喜憨兒中秋節公益活動站台，聊起七夕情人節將至、有無做過浪漫的事？老蕭爆料團長力Q在網路認識老婆、並遠赴西班牙追愛：問老蕭有無網路交友經驗？他表示上網打遊戲常認識網友，也曾收過網友寄來私密、不雅照或影，老蕭的經紀人Summer表示公司會先幫老蕭過濾來信：「有收過很多，超可怕，還有收到叫床的（影片）。」

老蕭自認不浪漫，爆料力Q當年追老婆過程，10年前力Q將自己彈吉他的音樂影片放上網路分享，被當年人還在西班牙的力Q老婆看到，兩人透過網路見面後力Q就飛去西班牙追愛，力Q笑說：「其實當時在網路看到她的第一眼，心裡直覺『就是妳了』！」相當浪漫。

老蕭出道以來每年固定捐助善款，12年來累積的善款連他自己及經紀人Summer都算不清，是演藝圈愛心歌王。聊起中秋月餅，老蕭坦言自己愛吃甜食且不忌口，10多年前為了戒菸，靠吃糖果忘記菸癮，直到去年為了健康而戒糖，問他若犯糖癮怎麼辦？老蕭笑回：「那沒救。」下週將過一年一度的父親節，老蕭的姊姊日前帶爸媽去奧地利、捷克度假10多天，費用全由老蕭埋單，他昨開玩笑表示看到帳單後要多接工作賺錢，父親節當天也會包現金給爸爸當禮物。

(中時 )