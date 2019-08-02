2020大選，民進黨與時代力量合作，是否因立委林昶佐退出時代力量，下周中執會要討論並提名的選區生變？民進黨秘書長羅文嘉今受訪表示，台北市萬華跟台中選區應該沒有太大變化，之前就已經提過，民進黨尊重現任立委，所以沒有受到影響。

至於黨主席卓榮泰跟時代力量黨主席邱顯智何時會面？羅文嘉說，有要約時間，但還沒確定、回覆哪時間。

民進黨下週三中執會，將討論並通過三台北中正萬華、台中大烏龍及后神雅潭區三選區。目前民進黨規劃，此三個選區提名名額為零。

其中兩個選區，台北市中正萬華選區有時代力量現任立委林昶佐、台中后里、神岡、大雅、潭子選區有時代力量現任立委洪慈庸，但林昶佐日前宣布退出時代力量，以無黨籍身份參選。

被問到下週中執會是否討論洪慈庸及林昶佐選區？羅說，不會針對特別是哪個選區，本來就是上次提名作業完了之後第二波的提名作業，這裡面他知道有包含這兩個選區，但不是只有這兩個選區，其他現在還在處理中。

除了時代力量，還有跟其他政黨？羅說，希望能朝「抗中保台」大目標跟各個政黨合作。

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(中時 )